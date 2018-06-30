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Женская сборная Беларуси впервые сыграет на ЧЕ по баскетболу 3 на 3

01.07.2018 12:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 30 июня стали известны команды, которые сыграют в финале чемпионата Европы по баскетболу 3 на 3. Белорусская команда стала одной из 12 сильнейших сборных Старого Света.  

Как сообщает Белорусская федерация баскетбола, женская сборная, за которую выступают Анастасия Сущик, Евгения Степанова, Дарья Маголяс и Наталья Дашкевич, в первый день турнира разгромила Чехию и Турцию – 13:11 и 13:9 соответственно.  

Женская сборная Беларуси впервые сыграет на ЧЕ по баскетболу 3 на 3
Фото: ФИБА  

В третьем матче белоруски сыграли с француженками, которые являются фаворитами турнира. Спортсменки проиграли представительницам Франции со счётом 7:17. В итоге белорусская женская сборная не сумела попасть прямиком в финал ЧЕ.  

Женская сборная Беларуси впервые сыграет на ЧЕ по баскетболу 3 на 3
Фото: ФИБА  

В решающем поединке со сборной Германии белорусские баскетболистки одержали верх – 20:17.  

Мужская команда отличиться не смогла. Парни уступили бельгийцам (11:13) и россиянам (21:10), заняв третье место в группе.  

В борьбе за континентальный трофей примут участие 12 лучших мужских и женских сборных. Состязания пройдут с 14 по 16 сентября в Бухаресте.  

 
 
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Новости Беларуси. 30 июня стали известны команды, которые сыграют в финале чемпионата Европы по баскетболу 3 на 3. Белорусская команда стала одной из 12 сильнейших...
 
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