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Новшества в декларировании доходов и послабления для сдающих квартиры. Как изменят Налоговый кодекс

01.07.2018 13:39 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси намерены внести изменения в Налоговый кодекс. Выработкой нововведений сейчас занимается специальная межведомственная группа. Многие из нововведений касаются физлиц. Об основных новшевствах для населения рассказала заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. 


Александра Квиткевич, TUT.BY

Так, для физлиц хотят перенести крайний срок подачи декларации за полученные доходы. Предлагается перенести срок представления в налоговую деклараций по подоходному налогу с 1 марта на 31 марта, а срок уплаты подоходного налога с 15 мая на 1 июня года, следующего за отчетным.

- Связано это с необходимостью представления физическим лицом одновременно с декларацией документов, подтверждающих получение доходов и уплату налога с этих доходов за границей, который подлежит зачету при уплате подоходного налога в Республике Беларусь, - пояснила Элла Селицкая. 

Также со следующего года физца смогут представлять налоговые декларации на бумажном носителе в любую налоговую, независимо от места своей регистрации. Сейчас это можно сделать только в налоговой по месту жительства. 

Будут изменения и для тех, кто сдает в аренду жилья и машино-места.

- Для граждан, которые получают доходы от сдачи другим физлицам в аренду, наем жилых и нежилых помещений, машино-мест и уплачивают подоходный налог в фиксированных суммах, предлагается отменить обязанность представлять в налоговый орган по окончании календарного года налоговую декларацию по подоходному налогу в случае превышения установленного законодательством размера годового дохода и, соответственно, исключить доплату налога в данном случае, - уточнила представитель МНС. 

В 2018 году предел такого дохода составляет 6 116 рублей.

- Если размер дохода, полученного гражданином в 2018 году от сдачи физическим лицам жилых и нежилых помещений, машино-мест, превысит эту сумму, то налогообложение такого дохода производится в общеустановленном порядке по ставке налога в размере 13% на основании налоговой декларации, которую гражданин обязан будет представить в налоговый орган не позднее 1 марта 2019 года и доплатить подоходный налог с учетом подоходного налога в фиксированных суммах, уплаченного им в течение 2018 года, - сказала Элла Селицкая. 

Ранее Элла Селицкая сообщила, что в Беларуси создали информационную базу данных о доходах граждан. Она будет использоваться для предоставления гражданам безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу, комплексного анализа эффективности предоставляемых гражданам налоговых льгот, а также при выполнении налоговыми органами своих функций по контролю за полнотой и своевременностью уплаты налогов в бюджет.

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В Беларуси намерены внести изменения в Налоговый кодекс. Выработкой нововведений сейчас занимается специальная межведомственная группа. Многие из нововведений...
 
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