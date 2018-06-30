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Новшества в декларировании доходов и послабления для сдающих квартиры. Как изменят Налоговый кодекс
В Беларуси намерены
Так, для физлиц хотят перенести крайний срок подачи декларации за полученные доходы. Предлагается перенести срок представления в налоговую деклараций по подоходному налогу с 1 марта на 31 марта, а срок уплаты подоходного налога с 15 мая на 1 июня года, следующего за отчетным.
- Связано это с необходимостью представления физическим лицом одновременно с декларацией документов, подтверждающих получение доходов и уплату налога с этих доходов за границей, который подлежит зачету при уплате подоходного налога в Республике Беларусь, - пояснила Элла Селицкая.
Также со следующего года физца смогут представлять налоговые декларации на бумажном носителе в любую налоговую, независимо от места своей регистрации. Сейчас это можно сделать только в налоговой по месту жительства.
Будут изменения и для тех, кто сдает в аренду жилья и машино-места.
- Для граждан, которые получают доходы от сдачи другим физлицам в аренду, наем жилых и нежилых помещений, машино-мест и уплачивают подоходный налог в фиксированных суммах, предлагается отменить обязанность представлять в налоговый орган по окончании календарного года налоговую декларацию по подоходному налогу в случае превышения установленного законодательством размера годового дохода и, соответственно, исключить доплату налога в данном случае, - уточнила представитель МНС.
В 2018 году предел такого дохода составляет 6 116 рублей.
- Если размер дохода, полученного гражданином в 2018 году от сдачи физическим лицам жилых и нежилых помещений, машино-мест, превысит эту сумму, то налогообложение такого дохода производится в общеустановленном порядке по ставке налога в размере 13% на основании налоговой декларации, которую гражданин обязан будет представить в налоговый орган не позднее 1 марта 2019 года и доплатить подоходный налог с учетом подоходного налога в фиксированных суммах, уплаченного им в течение 2018 года, - сказала Элла Селицкая.
Ранее Элла Селицкая сообщила, что в Беларуси
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В Беларуси намерены внести изменения в Налоговый кодекс. Выработкой нововведений сейчас занимается специальная межведомственная группа. Многие из нововведений...
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