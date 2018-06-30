|
В ФРГ автобус с детьми столкнулся с автомобилем скорой помощи, десятки пострадавших
Туристический автобус столкнулся в субботу вечером с машиной скорой помощи на севере ФРГ, пострадали 46 человек, в основном дети и подростки. Об этом сообщила в воскресенье местная полиция.
Инцидент произошел недалеко от города Любек (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Автобус, в котором находились 42 ребенка, находился на пути в летний лагерь.
По предварительным данным, машина скорой помощи ехала на вызов. В результате столкновения она перевернулась и вылетела в кювет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате инцидента пострадали 46 человек.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)