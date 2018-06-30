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Собаки, БЧБ и музыка. «Наш день» в Instagram

01.07.2018 13:01 — Разное | KYKY  
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Вчера, 30 июня, под Минском, в музее архитектуры и быта прошел музыкальный фестиваль «Наш день». Несмотря на откровенно плохую погоду люди тусовались за городом до последнего: слушали беларуских музыкантов, пили чаек и делали фото. Мы решили показать вам, как «Наш день» запомнили беларуские соцсети. 

 

 

Публикация от @alina_gotovko

 
 
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Вчера, 30 июня, под Минском, в музее архитектуры и быта прошел музыкальный фестиваль «Наш день». Несмотря на откровенно плохую погоду люди тусовались за городом до...
 
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