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Собаки, БЧБ и музыка. «Наш день» в Instagram
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Вчера, 30 июня, под Минском, в музее архитектуры и быта прошел музыкальный фестиваль «Наш день». Несмотря на откровенно плохую погоду люди тусовались за городом до последнего: слушали беларуских музыкантов, пили чаек и делали фото. Мы решили показать вам, как «Наш день» запомнили беларуские соцсети.
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Вчера, 30 июня, под Минском, в музее архитектуры и быта прошел музыкальный фестиваль «Наш день». Несмотря на откровенно плохую погоду люди тусовались за городом до...
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