«Нас около пяти часов продержали с руками за головой и на коленях». Спецназ «проверил» встречу анархистов в лесу под Минском

Вчера, 30 июня, в лесу под Крупками собрались около двадцати анархистов, чтобы обсудить различные вопросы и пообщаться. По словам очевидца Александра Козлянко, около четырех часов вечера того же дня они услышали автоматную очередь – встречу приехал «проверять» спецзназ под руководством людей в штатском, пишет naviny.by.



Из леса к анархистам вышел СОБР вместе с сотрудниками ГУБОПиК. Анархистов «попросили» встать на колени и на камеру назвать свои личные данные – в это время на улице шел дождь. Среди задержанных был бывший политзаключенный Николай Дедок. Его держали в наручниках.



Позже на место прибыл лесничий, сотрудники Крупского РОВД и Следственного комитета. Они провели обыск в палатках, взяли объяснения и изъяли литературу, чтобы провести экспертизу. На двух участников встречи составили административные протоколы: за незаконное удаление растительности и об экстремистских материалах. Около двенадцати часов ночи последними уехали сотрудники местной милиции. Всем вручили повестки явиться 6 июля в Крупское РОВД в качестве свидетелей по делу об экстремистских материалах.





«Нас около пяти часов продержали с руками за головой на коленях, ничего не объясняя, отказываясь отвечать на вопросы и называть свои данные. Они только обвиняли нас в вырубке деревьев для костра. На вопросы, часто ли они приезжают по такому поводу в лес, они отвечали, что мы – не глупые ребята и должны сами все понимать, что это второстепенная причина, а первостепенная – совершенно иная. Я воспринимаю их действия как неадекватную реакцию на мирное собрание», – сказал Александр Козлянко.