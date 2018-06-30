Беларусь впервые за всю историю существования страны выдвигает фильм на «Оскар»

Свершилось нечто невероятное: беларусы решили выдвинуть фильм собственного производства на премию «Оскар». И сделали это очень тихо: режиссер фильма Дарья Жук без лишних слов опубликовала на своей странице в соцсетях материал сайта variety.com с заголовком «Oscars: Belarus Selects ‘Crystal Swan’ as its Academy Awards Entry». В последнем рассказали, что 30 июня на кинофестивале в Карловых Варах состоялась мировая премьера фильма Дарьи «Хрусталь».



О чем картина



Действие фильмы происходит в 90-е годы в Беларуси. Девушка-диджей с зелеными волосами мечтает уехать из страны в Чикаго, но заполняя визу, делает в документах ошибку. Из-за этого она должна провести неделю в небольшом заводском городке, чтобы не лишиться шанса на исполнение своей «американской мечты». В ленте зрителю показывают минскую жизнь 90-х: переполненные рынки, те самые сумасшедшие рейвы, и молодых людей, которые мечтают эмигрировать из застывшей во времени провинции.





Фильм снимала международная съемочная группа. Съемки проходили в нашей стране при помощи кинокомпаний Беларуси, США, Германии и России. Главные роли в нем исполнили Алина Насибуллина, Иван Мулин, актриса театра имени Янки Купалы Светлана Аникей и другие. Еще на этапе производства фильм привлек внимание зарубежных кинопрофессионалов. «Хрусталь» был представлен в рамках международных фестивалей в Нью-Йорке (США), Котбусе (Германия) и Таллине (Эстония).



Кто такая Дарья Жук



Режиссер Дарья Жук родилась в Минске, училась и живет в США. Дарья окончила два престижных университета: Гарвардский и Колумбийский, работала на канале HBO, сняла несколько короткометражных фильмов, которые стали участниками и лауреатами международных кинофестивалей. Один из них, «Настоящая американка», был отмечен дипломом Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» в 2015 году.



Для справки:



53-й международный кинофестиваль в Карловых Варах проходит с 29 июня по 7 июля. Среди фильмов, ранее принимавших участие в кинофоруме, — «Брат» Алексея Балабанова, «Амели» Жан-Пьера Жене, «Аритмия» Бориса Хлебникова и многие другие картины, ставшие культовыми. В последний раз Беларусь была представлена в конкурсной программе фестиваля в 2004 году фильмом «Оккупация. Мистерии» Андрея Кудиненко.



Выход фильма «Хрусталь» в Беларуси ожидается 30 августа.