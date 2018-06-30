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Как вам идея проведения свадьбы на Луне?

01.07.2018 13:51 — Разное | Партизан  
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Агентство ApoteoSurprise, занимающееся проведением необычных свадеб, обещает, что с 2022 г. можно будет заказать проведение свадьбы с полетом над лунной поверхностью. Предполагаемая стоимость недельного космического полета на борту автономной капсулы на двоих - 125 миллионов евро.

За эту сумму обеспеченный жених получит пакет услуг:

- Физическая подготовка и предварительное техническое обучение в течение двенадцати недель.
- Отправление в назначенный день с космодрома Кеннеди в Кап Канавераль (Флорида).
- Проигрывание в шлемах обоих космических туристов «Так говорил Заратустра, Оп. 30» Рихарда Штрауса в момент ощущения первых признаков невесомости.
- Прибытие на лунную орбиту через три дня и полет над серым небесным светилом на высоте всего 200/300 километров.
- Никакой связи с Землей целых полчаса – время, в течение которого капсула будет пролетать над обратной стороной Луны.
- Проигрывание песни «Fly Me to the Moon» Франка Синатры с середины пути орбитального полета, что позволит жениху сделать предложение руки и сердца (обручальные кольца будут спрятаны в его скафандре) вдали от каких бы то ни было форм жизни.


- Потрясающий восход Земли за лунными кратерами и обратный путь в течение четырех дней до входа в атмосферу и окончательного приземления.

Маршрут следования космического корабля будет повторять траекторию легендарного Аполлона 8 в 1968 г. Капсула, способная разгоняться до 38 000 км/час, будет оборудована восьмью камерами, которые позволят увековечить знаменательное вхождение влюбленной пары в историю покорения космоса.

 
 
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Агентство ApoteoSurprise, занимающееся проведением необычных свадеб, обещает, что с 2022 г. можно будет заказать проведение свадьбы с полетом над лунной поверхностью....
 
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