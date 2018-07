Как вам идея проведения свадьбы на Луне?

За эту сумму обеспеченный жених получит пакет услуг:





- Физическая подготовка и предварительное техническое обучение в течение двенадцати недель.

- Отправление в назначенный день с космодрома Кеннеди в Кап Канавераль (Флорида).

- Проигрывание в шлемах обоих космических туристов «Так говорил Заратустра, Оп. 30» Рихарда Штрауса в момент ощущения первых признаков невесомости.

- Прибытие на лунную орбиту через три дня и полет над серым небесным светилом на высоте всего 200/300 километров.

- Никакой связи с Землей целых полчаса – время, в течение которого капсула будет пролетать над обратной стороной Луны.

- Проигрывание песни «Fly Me to the Moon» Франка Синатры с середины пути орбитального полета, что позволит жениху сделать предложение руки и сердца (обручальные кольца будут спрятаны в его скафандре) вдали от каких бы то ни было форм жизни.









- Потрясающий восход Земли за лунными кратерами и обратный путь в течение четырех дней до входа в атмосферу и окончательного приземления.





Маршрут следования космического корабля будет повторять траекторию легендарного Аполлона 8 в 1968 г. Капсула, способная разгоняться до 38 000 км/час, будет оборудована восьмью камерами, которые позволят увековечить знаменательное вхождение влюбленной пары в историю покорения космоса.