В Сморгони девушка из мести выложила интимные фото подруги в интернет

Помощник прокурора Сморгонского района Данила Тарима рассказал в комментарии kraj.by, как обстояло дело. Потерпевшая гостила у обвиняемой и осталась ночевать. Когда у нее разрядился аккумулятор телефона, она попросила подругу одолжить свой мобильник, чтобы зайти в соцсети. Она попользовалась телефоном, но забыла выйти из своего аккаунта.

На следующее утро подруга ушла домой, а обвиняемая решила почитать ее переписку. Увидев нелицеприятную информацию о себе, она тут же придумала план мести. Девушка скачала интимные фотографии подруги и сделала скриншоты диалогов. Затем она создала фейковую страницу в соцсети и разослала друзьям и знакомым компромат на подругу.

Вскоре потерпевшая узнала об этом и обратилась в милицию. За неправомерное завладение компьютерной информацией и несанкционированный доступ к ней жительницу Сморгони приговорили к 1 году лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 1 год. В течение года обвиняемая обязана не покидать места жительства и отмечаться в милиции.