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В Сморгони девушка из мести выложила интимные фото подруги в интернет
В Сморгони девушка обиделась на подругу и выложила ее интимные фото в интернет. Все закончилось уголовным делом. 27 июня суд Сморгонского района приговорил обвиняемую к одному году лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на тот же срок.
Помощник прокурора Сморгонского района Данила Тарима рассказал в комментарии kraj.by, как обстояло дело. Потерпевшая гостила у обвиняемой и осталась ночевать. Когда у нее разрядился аккумулятор телефона, она попросила подругу одолжить свой мобильник, чтобы зайти в соцсети. Она попользовалась телефоном, но забыла выйти из своего аккаунта.
На следующее утро подруга ушла домой, а обвиняемая решила почитать ее переписку. Увидев нелицеприятную информацию о себе, она тут же придумала план мести. Девушка скачала интимные фотографии подруги и сделала скриншоты диалогов. Затем она создала фейковую страницу в соцсети и разослала друзьям и знакомым компромат на подругу.
Вскоре потерпевшая узнала об этом и обратилась в милицию. За неправомерное завладение компьютерной информацией и несанкционированный доступ к ней жительницу Сморгони приговорили к 1 году лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 1 год. В течение года обвиняемая обязана не покидать места жительства и отмечаться в милиции.
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В Сморгони девушка обиделась на подругу и выложила ее интимные фото в интернет. Все закончилось уголовным делом. 27 июня суд Сморгонского района приговорил...
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