Китайские солдаты на параде 3 июля – Дальний Восток против более близкого?

Гости из Поднебесной





"Белсат" . Военные китайской армии приехали в Беларусь 24–25 июня и уже начали совместные тренировки с белорусскими и российскими солдатами, которые также будут участвовать в официальном «Дне Независимости», передает





На фото видно, что парадный расчет представляет солдат трех родов войск Народно-освободительной армии КНР – Сухопутных войск, Воздушных и Военно-морских сил Китая.





Военные вооружены новыми китайскими штурмовыми винтовками «Тип 95», которые сделаны по схеме булпап. Это означает, что магазин и ударно-спусковой механизм находятся не впереди спускового крючка, а сзади, очень близко к прикладу. Схема имеет как плюсы (компактность, стабильность при стрельбе), так и минусы (пороховые газы выходят гораздо ближе к лицу стрелка, худший баланс).





Своим видом китайские солдаты демонстрируют новый имидж китайской армии – армии, которая стремительно модернизируется и все больше делает упор на качество подготовки и высокие технологии, а не только на количество и боевой дух.





Белорусские власти, со своей стороны, преследуют собственные цели.





«Белорусские власти, приглашая к участию в главном государственном празднике иностранных военных, стремятся достичь конкретных политических и пропагандистских целей», – отмечает портал «Belarus Security Blog».





Это и демонстрация особых отношений с Китаем, и политический сигнал Кремлю, считает издание.





Опасный перекос





Очевидно, что Александр Лукашенко присутствием китайских солдат хочет продемонстрировать как соседним странам, так и гражданам Беларуси, что далеко не только ориентация на Москву определяет белорусские внешнеполитические приоритеты.





Не секрет, что страны НАТО, а также Украина, которая ведет борьбу за освобождение своих территорий от пророссийских боевиков, очень часто считают официальный Минск только марионеткой Москвы, что создает для белорусской внешней политики большие проблемы. Грубо говоря, с нашими дипломатами иногда не хотят обсуждать серьезные проблемы, касающиеся нашего региона, просто потому, что не видят в Беларуси самостоятельного игрока.









Российские десантники на параде в Минске в 2016 году

Только вчера Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что рассматривает Беларусь как возможный плацдарм для российской атаки на Украину.

Весной прошлого года бывший посол Польши в Беларуси Лешек Шерепка открыто заявил, что считает белорусскую армию всего лишь частью российской. И не один он среди экспертов и инсайдеров в странах НАТО придерживается такого мнения.

С другой стороны, отношения Минска и Москвы постепенно становятся все более сложными – Беларусь открыто не критикует, однако уклоняется от поддержки внешнеполитических авантюр Владимира Путина. В свою очередь, Россия страдает от действия санкций и проблем в экономике, поэтому все теплее относится к призывам внутренних лоббистов по сокращению присутствия Беларуси на российском внутреннем рынке.





Парадный расчет Сил специальных операций армии Беларуси на параде 3 июля 2017 года

Кроме того, Россия не хочет выполнять в полном объеме принципы свободной торговли в рамках ей же созданного Евразийского союза, в связи с чем Беларусь фактически вынуждена каждый год «выбивать» себе специальную цену на российский газ и нефть, а также объемы поставок. И этот важный для конкурентоспособности белорусской экономики процесс с каждым годом проходит всё сложнее. Восточный дракон подставляет крыло?

С 2013 года делегации только Министерства обороны Китая были в Беларуси 11 раз – то есть посещали нашу страну чаще, чем два раза в год. В этом году впервые в Беларусь прибыл министр обороны Китая Вэй Фэнхэ, который встречался не только со своим коллегой Андреем Равковым, но и с Александром Лукашенко.





Министр обороны Беларуси Андрей Равков и министры обороны Китая Вэй Фэнхэ в Минске. Фото СТВ

Причем лидер Беларуси этой весной фактически назвал Китай главной опорой белорусской обороны.

«В наше время вы сыграли решающую роль в усилении обороноспособности Беларуси. Вы помогли нам создать самые современные космические подразделения, отправить на орбиту самый современный спутник. Мы с вами создали в Беларуси самый современный центр управления полетами. Вы помогли нам создать самое современное ракетное вооружение для белорусской армии (вероятно, имеется в виду «Полонез» – belsat.eu)», – сказал лидер Беларуси министру обороны Китая.

Китай помогал белорусской армии отдельными образцами легкой колесной бронетехники, участвовал в разработке белорусских ракетных систем залпового огня «Полонез». С большим или меньшим успехом осуществляются масштабные совместные экономические проекты.



