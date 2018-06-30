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Какие вопросы будут задавать белорусам во время переписи населения

01.07.2018 12:15 — Разное | Партизан  
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В 2019 году нас ожидает очередная перепись населения. Совмин утвердил программу переписи. Смотрим, какие вопросы будут задавать белорусам.

Какие вопросы будут задавать белорусам во время переписи населения
Перечень вопросов для граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в стране (также и для тех, кто на дату проведения переписи временно находится в другой стране):

1. Основные демографические характеристики:

ФИО, идентификационный номер, дата рождения, сколько полных лет, пол, отношения с лицом, указанным первым в домохозяйстве, состояние в браке (для лиц в возрасте от 15 лет и старше), место рождения.


2. Миграционная активность:

непрерывность проживания в данном населенном пункте; период и причина прибытия; предыдущее место жительства; проживание год и более непрерывно в какой-либо другой стране; страна, из которой респондент прибыл в Беларусь на постоянное место жительства; период и причина прибытия в Беларусь; намерение, срок и причина, по которой планируется выехать из Беларуси (для лиц в возрасте 15−74 лет).

3. Национально-этнические характеристики:

гражданство; национальность (по самоопределению и желанию респондента, для детей в возрасте до 14 лет — по определению родителей); родной язык; язык, на котором респондент обычно разговаривает дома.

4. Образование:

уровень образования (для лиц в возрасте 10 лет и старше), наличие ученой степени; умение читать и писать (для лиц, не имеющих образования); получение основного образования (для лиц в возрасте 6 лет и старше); получение дополнительного образования (прохождение обучения) (для лиц в возрасте 15−65 лет); посещение ребенком учреждения дошкольного образования (для детей в возрасте
1−7 лет, не посещающих школу).

5. Источники средств к существованию.

6. Занятость (для лиц в возрасте 15−74 лет):

основная оплачиваемая работа, занятие, приносящее доход, или работа без оплаты
труда у родственника в последнюю неделю до начала переписи населения; место нахождения работы; причина, по которой респондент не работает в населенном пункте по месту жительства; периодичность выезда на работу в другую страну; характеристика работы, выполняемой респондентом; поиск работы респондентом в течение последнего месяца до начала переписи, готовность приступить к ней в ближайшие 2 недели; причина отказа от поиска работы.

7. Количество детей:

количество рожденных детей (для женщин в возрасте 15 лет и старше); планирование рождения детей (для женщин в возрасте 18−49 лет).


8. Жилищные условия:

место жительства; число домохозяйств, проживающих в помещении, и их состав (с указанием места нахождения респондента на дату проведения переписи населения, причины и продолжительности временного отсутствия членов домохозяйства, постоянного места жительства лиц, временно пребывающих в домохозяйстве и постоянно проживающих в Беларуси); тип помещения, используемого для проживания;
размер общей площади одноквартирного жилого дома или квартиры; имеющиеся виды благоустройства в помещении, используемом для проживания; собственник помещения, используемого для проживания; количество жилых комнат, занимаемых домохозяйством.

9. Временное проживание (пребывание) на дату проведения переписи среди членов домохозяйства лиц, постоянно проживающих за пределами Беларуси.

10. Сельскохозяйственная деятельность:

наличие в собственности или владении, пользовании домохозяйства земельных
участков в 2019 году; характеристика земельных участков и цели их использования; наличие на земельных участках плодово-ягодных насаждений и кустарников и площадь, которую они занимают; наличие и количество в хозяйстве скота, птицы и пчелосемей.

У граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, временно
проживающих либо временно пребывающих в стране, спросят:

ФИО; адрес нахождения в период прохождения переписи; дату рождения, сколько полных лет; пол; страну рождения; гражданство; страну постоянного проживания; причину приезда в Беларусь.

 
 
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В 2019 году нас ожидает очередная перепись населения. Совмин утвердил программу переписи. Смотрим, какие вопросы будут задавать белорусам.
 
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