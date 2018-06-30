Какие вопросы будут задавать белорусам во время переписи населения

Перечень вопросов для граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в стране (также и для тех, кто на дату проведения переписи временно находится в другой стране):





1. Основные демографические характеристики:





ФИО, идентификационный номер, дата рождения, сколько полных лет, пол, отношения с лицом, указанным первым в домохозяйстве, состояние в браке (для лиц в возрасте от 15 лет и старше), место рождения.









2. Миграционная активность:





непрерывность проживания в данном населенном пункте; период и причина прибытия; предыдущее место жительства; проживание год и более непрерывно в какой-либо другой стране; страна, из которой респондент прибыл в Беларусь на постоянное место жительства; период и причина прибытия в Беларусь; намерение, срок и причина, по которой планируется выехать из Беларуси (для лиц в возрасте 15−74 лет).





3. Национально-этнические характеристики:





гражданство; национальность (по самоопределению и желанию респондента, для детей в возрасте до 14 лет — по определению родителей); родной язык; язык, на котором респондент обычно разговаривает дома.





4. Образование:





уровень образования (для лиц в возрасте 10 лет и старше), наличие ученой степени; умение читать и писать (для лиц, не имеющих образования); получение основного образования (для лиц в возрасте 6 лет и старше); получение дополнительного образования (прохождение обучения) (для лиц в возрасте 15−65 лет); посещение ребенком учреждения дошкольного образования (для детей в возрасте

1−7 лет, не посещающих школу).





5. Источники средств к существованию.





6. Занятость (для лиц в возрасте 15−74 лет):





основная оплачиваемая работа, занятие, приносящее доход, или работа без оплаты

труда у родственника в последнюю неделю до начала переписи населения; место нахождения работы; причина, по которой респондент не работает в населенном пункте по месту жительства; периодичность выезда на работу в другую страну; характеристика работы, выполняемой респондентом; поиск работы респондентом в течение последнего месяца до начала переписи, готовность приступить к ней в ближайшие 2 недели; причина отказа от поиска работы.





7. Количество детей:





количество рожденных детей (для женщин в возрасте 15 лет и старше); планирование рождения детей (для женщин в возрасте 18−49 лет).









8. Жилищные условия:





место жительства; число домохозяйств, проживающих в помещении, и их состав (с указанием места нахождения респондента на дату проведения переписи населения, причины и продолжительности временного отсутствия членов домохозяйства, постоянного места жительства лиц, временно пребывающих в домохозяйстве и постоянно проживающих в Беларуси); тип помещения, используемого для проживания;

размер общей площади одноквартирного жилого дома или квартиры; имеющиеся виды благоустройства в помещении, используемом для проживания; собственник помещения, используемого для проживания; количество жилых комнат, занимаемых домохозяйством.





9. Временное проживание (пребывание) на дату проведения переписи среди членов домохозяйства лиц, постоянно проживающих за пределами Беларуси.





10. Сельскохозяйственная деятельность:





наличие в собственности или владении, пользовании домохозяйства земельных

участков в 2019 году; характеристика земельных участков и цели их использования; наличие на земельных участках плодово-ягодных насаждений и кустарников и площадь, которую они занимают; наличие и количество в хозяйстве скота, птицы и пчелосемей.





У граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, временно

проживающих либо временно пребывающих в стране, спросят:





ФИО; адрес нахождения в период прохождения переписи; дату рождения, сколько полных лет; пол; страну рождения; гражданство; страну постоянного проживания; причину приезда в Беларусь.