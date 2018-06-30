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Фильм, который сняла белоруска, выдвигают на "Оскар"

01.07.2018 12:05 — Разное | Партизан  
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Фильм "Хрустальный лебедь", снятый белоруской Дарьей Жук, выдвигают на "Оскар".

Об этом стало известно после мировой премьеры картины, состоявшейся 30 июня на кинофестивале в Карловых Варах. Эта работа будет выставляться в номинацию "Лучший иностранный фильм", пишет TUT.by

Действие фильма происходит в Беларуси 1990-х годов — главная героиня, мечтающая уехать в США, на неделю попадает в небольшой белорусский городок. Фильм показывает жизнь людей той эпохи со стихийными рынками, подпольными молодежными рейвами и мечтами об эмиграции.


Снимали фильм "Хрустальный лебедь" почти полностью в Беларуси. В производстве принимали участие белорусские, американские, немецкие и российские кинокомпании.

Дарья Жук — уроженка Минска, которая сейчас живет в Соединенных Штатах. Она окончила Гарвардский и Колумбийский университеты, работала на канале HBO, сняла несколько короткометражных фильмов, которые принесли ей лауреатство на ряде кинофестивалей.

 
Теги: Минск
 
 
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Фильм "Хрустальный лебедь", снятый белоруской Дарьей Жук, выдвигают на "Оскар".
 
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