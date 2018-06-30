TUT.by Об этом стало известно после мировой премьеры картины, состоявшейся 30 июня на кинофестивале в Карловых Варах. Эта работа будет выставляться в номинацию "Лучший иностранный фильм", пишет





Действие фильма происходит в Беларуси 1990-х годов — главная героиня, мечтающая уехать в США, на неделю попадает в небольшой белорусский городок. Фильм показывает жизнь людей той эпохи со стихийными рынками, подпольными молодежными рейвами и мечтами об эмиграции.









Снимали фильм "Хрустальный лебедь" почти полностью в Беларуси. В производстве принимали участие белорусские, американские, немецкие и российские кинокомпании.



