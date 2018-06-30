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В Беларуси на одного жителя приходится один иностранный турист

01.07.2018 11:54 — Разное | Партизан  
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По соотношению числа туристов, которые хотя бы одну ночь провели в стране и числа местных жителей, Беларусь выгодно отличается от всех стран-соседей.

Об этом свидетельствует карты, составленные чешским лингвистом и математиком Якубом Марианом. На первой карте он отобразил количество туристов из другой страны, которые провели ночь в данной стране в 2016 году на основе данных, предоставленных Всемирным банком (и собранных в основном Всемирной туристской организацией). 

Список самых посещаемых стрна возглавляет Франция. Ее в 2016 году посетило 82,6 млн туристов. Причем лидирующую позицию по числу гостей Франция занимает не только в Европе, но и во всем мире. Ни одна другая страна не смогла привлечь больше посетителей, чем Франция, даже не намного более крупные страны, такие как Соединенные Штаты и Китай.

В целом европейские страны доминируют в списке самых посещаемых государств.



Беларусь в 2016 году посетило (с ночлегом), согласно данным. полученным Якубом Марианом, 9,4 млн человек. То есть столько же, сколько проживает в нашей стране людей.  

Конечно, можно утверждать, что более крупные страны, естественно, привлекают больше туристов, но это не обязательно так. На приведенной ниже карте показано количество посещений туристов в 2016 году на душу населения (например, число 1,6 для Испании означает, что на каждые 10 человек, проживающих в Испании, 16 человек из другой страны провели ночь в Испании).

В Беларуси, естественно, данный показатель округлен до 1. Но в соседних государствах он меньше. В Латвии он составляет 0,9, в Литве - 0,8, в Польше - 0,5, а в Украине - 0,3. Самой малопосещаемой из старн-соседей в 2016 году являлась Россия с показателем 0,2 туриста на каждого жителя. 



Лидером же по соотношению турист/житель в Европе является Андорра. Здесь на каждого гражданина страны приходится 36,6 туристов. Также туристическими магнитами в Европе являются Исландия, Мальта , Хорватия, Австрия, Черногория и Кипр, за которыми следуют Эстония, Греция и Ирландия.

 
 
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По соотношению числа туристов, которые хотя бы одну ночь провели в стране и числа местных жителей, Беларусь выгодно отличается от всех стран-соседей.
 
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