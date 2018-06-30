Подросток утонул в Воложинском районе

Подросток 14 лет утонул в озере в Воложинском районе 29 июня.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По информации спасателей, трагедия случилась в агрогородке Городьки.

Сообщение поступило от очевидца, работники МЧС прибыли на место происшествия, но не увидели мальчика на поверхности водоема. На берегу была одежда и велосипед.

Поисками занялись водолазы, и в семи метрах от берега обнаружили тело мальчика.