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Подросток утонул в Воложинском районе
Подросток 14 лет утонул в озере в Воложинском районе 29 июня.
Об этом сообщает
По информации спасателей, трагедия случилась в агрогородке Городьки.
Сообщение поступило от очевидца, работники МЧС прибыли на место происшествия, но не увидели мальчика на поверхности водоема. На берегу была одежда и велосипед.
Поисками занялись водолазы, и в семи метрах от берега обнаружили тело мальчика.
Подобная трагедия - не первая в этом году. 27 июня при проведении занятий по академической гребле перевернулась одиночная лодка, находившийся в ней
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Подросток 14 лет утонул в озере в Воложинском районе 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
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