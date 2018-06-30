Многотысячные акции протеста против иммиграционной политики Трампа прошли в США

В американских городах прошли более 700 митингов против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа, из-за которой на границе задержали около 2 300 детей мигрантов, сообщают зарубежные СМИ.

Манифестации проходят в Бостоне, Денвере, Вашингтоне, Нью-Йорке, Далласе. 30 июня протесты прошли на границе с Мексикой рядом с центрами временного содержания детей мигрантов и возле площадки для гольфа в Нью-Джерси, где Трамп проводит свои выходные дни. В течение дня ожидается проведение нескольких сотен акций различного масштаба.

Митинги подготовлены несколькими американскими общественными организациями, в частности, выступающими в защиту прав мигрантов. В их числе одно из самых влиятельных правозащитных объединений в стране – Американский союз защиты гражданских свобод.

Участники манифестаций выступают с требованием как можно скорее воссоединить семьи нелегалов, освободить задержанных и прекратить в отношении них расследования.