​Автобус с детьми столкнулся с автомобилем скорой помощи в Германии

30 июня вечером туристический автобус столкнулся с машиной скорой помощи на севере Германии, пострадали 46 человек, большей частью дети и подростки, сообщают информагенства.



Происшествие случилось недалеко от города Любек (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Автобус, в котором было 42 ребенка, находился на пути в летний лагерь.



Машина скорой помощи ехала на вызов. Из-за столкновения она перевернулась и слетела в кювет.

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