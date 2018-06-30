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Автобус с детьми столкнулся с автомобилем скорой помощи в Германии
30 июня вечером туристический автобус столкнулся с машиной скорой помощи на севере Германии, пострадали 46 человек, большей частью дети и подростки, сообщают информагенства.
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30 июня вечером туристический автобус столкнулся с машиной скорой помощи на севере Германии, пострадали 46 человек, большей частью дети и подростки, сообщают...
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