|
Автобус с белорусскими туристами перевернулся в Грузии
Автобус с белорусскими туристами попал в аварию в Грузии, передает 1 июля
Белорусские туристы пострадали в результате автомобильной аварии на перевале Гомбори. Автобус на автомобильной дороге Вазиани-Гомбори-Телави, связывающей Тбилиси с городом Телави, перевернулся.
Шесть пассажиров пострадали, они переданы медикам и отправлены в больницу Телави. На месте работают спасатели и полиция.
МВД Грузии возбудило уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шесть пассажиров пострадали, они переданы медикам и отправлены в больницу Телави. На месте работают спасатели и полиция.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)