Автобус с белорусскими туристами перевернулся в Грузии

Автобус с белорусскими туристами попал в аварию в Грузии, передает 1 июля «Рустави 2» . Причина ДТП пока не известна, есть пострадавшие. Еще одно грузинское СМИ Newposts подтверждает, что в салоне находились белорусские туристы. Некоторые ресурсы пишут, что туристы были из России.



Фото: rustavi2.ge

Белорусские туристы пострадали в результате автомобильной аварии на перевале Гомбори. Автобус на автомобильной дороге Вазиани-Гомбори-Телави, связывающей Тбилиси с городом Телави, перевернулся.

Шесть пассажиров пострадали, они переданы медикам и отправлены в больницу Телави. На месте работают спасатели и полиция.

МВД Грузии возбудило уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб.