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Учёные назвали самое умное и преданное животное

01.07.2018 14:40 — Разное | ОНТ  
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Британские исследователи, проведя ряд экспериментов, назвали самое умное и преданное животное

Новые исследования экспертов из Лондонского университета королевы Марии показали, что козы так же умны, как собаки, и способны формировать эмоциональную привязанность к человеку, сообщают зарубежные СМИ.

Эксперименты выявили, что среди сельскохозяйственных животных именно козы демонстрируют самый высокий уровень интеллекта и намеренную коммуникацию с человеком. В ходе исследований было установлено, что, если козы оказывались в сложной ситуации, то они, прежде всего, смотрели на человека и реагировали на направление взгляда или реакцию.

 
 
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​Британские исследователи, проведя ряд экспериментов, назвали самое умное и преданное животное
 
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