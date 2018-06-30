В Грузии перевернулся автобус с туристами, среди пострадавших есть белорусы

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1 июля, Тбилиси /БЕЛТА-ТАСС/. Десять граждан Беларуси пострадали в результате ДТП с участием туристического автобуса на востоке Грузии. Об этом сообщила тбилисская телекомпания Imedi.

По ее данным, автобус, в котором находились 27 человек, направлялся из Тбилиси в Телави. На трассе в районе перевала Гомбори машина перевернулась.

Пострадавшие госпитализированы.

Ранее в некоторых грузинских СМИ появилась информация о том, что в этом ДТП пострадали граждане России, однако в действующей при посольстве Швейцарии Секции интересов РФ в Грузии ТАСС сообщили, что на данный момент к ним "не поступала какая-то информация о том, что среди пострадавших есть граждане РФ".-0-