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На 2 июля объявлен оранжевый уровень опасности

01.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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На 2 июля объявлен оранжевый уровень опасности

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 2 июля из-за ливней, рассказали в Белгидромете. 

В понедельник, 2 июля, по прогнозу будет облачно, ночью и утром по западу страны, днем в отдельных районах ожидаются сильные дожди. Местами возможны грозы. 

Ветер будет дуть переменных направлений с порывами до 5-10 м/с, при грозах порывами усилятся до 14 м/с, в отдельных районах - до 20 м/с. Ночная температура воздуха упадет местами до +6 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +10-16 градусов.

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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 2 июля из-за ливней, рассказали в Белгидромете.  В понедельник, 2 июля, по прогнозу будет облачно, ночью и...
 
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