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На 2 июля объявлен оранжевый уровень опасности
01.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 2 июля из-за ливней, рассказали в Белгидромете.
В понедельник, 2 июля, по прогнозу будет облачно, ночью и утром по западу страны, днем в отдельных районах ожидаются сильные дожди. Местами возможны грозы.
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 2 июля из-за ливней, рассказали в Белгидромете. В понедельник, 2 июля, по прогнозу будет облачно, ночью и...
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