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Конфискацию в Беларуси планируется заменить штрафом

01.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Конфискацию в Беларуси планируется заменить штрафом

Конфискацию в Беларуси планируется заменить штрафом. Об этом сообщил журналистам член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Василий Чекан, передает корреспондент БЕЛТА.

Такие новеллы предусмотрены законопроектом об изменении некоторых кодексов. Корректировки касаются целого ряда статей Уголовного кодекса, а также Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального кодексов.

Сейчас ряд преступлений наказывается в том числе конфискацией имущества. Ее планируется заменить штрафом. Но при этом нажитые преступным путем деньги, имущество все равно будут конфисковываться. Причем независимо от того, на кого оно зарегистрировано, пояснил парламентарий.

Как сообщалось, законопроект предусматривает поправки в ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), которые предусматривают снижение нижнего предела наказания с пяти до трех лет лишения свободы по ч.2 и с восьми до шести лет лишения свободы по ч.3.

Для военных и госслужащих ужесточается уголовная ответственность за измену государству. В случае принятия проекта закона им будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Сейчас санкция одинакова для всех - от семи до 15 лет.

В УК появится новая статья, предусматривающая ответственность за пропаганду самоубийства. Такую норму в законодательство решили ввести из-за прецедентов, связанных с деятельностью деструктивных групп в социальных сетях. Максимальная санкция за умышленное распространение информации, которая способна побудить людей лишить себя жизни, - это арест или ограничение свободы до двух лет. Если такая пропаганда привела к самоубийству или попытке совершить его, то наказание ужесточается до пяти лет ограничения свободы.

Уголовную ответственность предлагается ввести за распространение клеветы и оскорбления в интернете. Наказывать за такие преступления предлагается штрафом или ограничением свободы до трех лет.

Одновременно законопроектом предусмотрена декриминализация отдельных преступлений в экономической сфере. Речь идет, например, о нарушении порядка ведения счетов за пределами Беларуси, незаконной предпринимательской деятельности, выманивании кредита или субсидии. Из Уголовного кодекса планируется исключить статью, которой предусмотрено наказание за организацию или участие в деятельности незарегистрированного общественного объединения, партии или религиозной организации. Если статью перенесут в КоАП, то за такое нарушение будет предусмотрен штраф до 50 базовых величин.


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Конфискацию в Беларуси планируется заменить штрафом. Об этом сообщил журналистам член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты...
 
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