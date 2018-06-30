ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бобруйске семилетняя девочка пыталась спуститься с балкона третьего этажа

01.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
В Бобруйске семилетняя девочка пыталась спуститься с балкона третьего этажа

В Бобруйске семилетняя девочка пыталась спуститься с балкона третьего этажа, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Инцидент произошел сегодня на ул.Минской. "В 9.00 спасателям поступило сообщение о том, что ребенок находится на отливе балкона жилого дома. Девочка стояла ногами на нижнем выступе, держась руками за верхний. Работники МЧС при помощи выдвижной лестницы спасли ребенка и передали бригаде скорой помощи. Девочка не пострадала", - проинформировали в МЧС.

Как выяснилось, девочка находилась в гостях у бабушки. Та в момент происшествия выгуливала собаку. Внучка спала, а когда проснулась и не нашла бабушку, вышла на балкон и попыталась спуститься на улицу.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

 

Читайте ndsmi.by в "twitter"

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бобруйске семилетняя девочка пыталась спуститься с балкона третьего этажа, сообщили БЕЛТА в МЧС. Инцидент произошел сегодня на ул.Минской. "В 9.00...
 
Новости дня
Новости разные
 
Учёные назвали самое умное и преданное животное
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика