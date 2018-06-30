Bloomberg составил список богатейших семей мира

Первое место занимает американская семья Уолтонов, владельцев крупнейшей в мире сети супермаркетов Walmart. Их состояние оценивается в 151 млрд долларов.



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Состояние 25 самых богатых семей мира превышает 1 трлн долларов. Об этом свидетельствует рейтинг крупнейших деловых династий, опубликованный в среду агентством Bloomberg.

Первое место в списке, как и в прошлые годы, с совокупным состоянием в 151 млрд долларов занимает американская семья Уолтонов, владельцев крупнейшей в мире сети супермаркетов Walmart, пишет tass.ru. Вторую позицию с состоянием в 98,7 млрд в рейтинге занимают братья Дэвид и Чарльз Кохи, владельцы компании Koch Industries, действующей отраслях нефтепереработки и химической промышленности. На третьем месте — семейство Марс, которое владеет корпорацией Mars, производителем одноименных шоколадных батончиков, их состояние агентство оценивает в 89,7 млрд.

Четвертое место в рейтинге Bloomberg занимают три бельгийских семьи: Ван Дамм, Спулберх и Де Мевиус, которые совместно владеют крупным пакетом акций международной пивоваренной корпорации Anheuser-Busch INBEV. Их состояние агентство оценивает в 54,1 млрд долларов. На пятой строчке расположилась французская семья Дюма, владеющая знамениты модным домом Hermes. Ее состояние составляет 49,2 млрд.

Далее следуют братья Ален и Жерар Вертеймеры (6-е место, Франция, модный дом Chanel, 45,6 млрд), семейство Амбани (7-е место, Индия, промышленная группа Reliance Industries, 43,4 млрд), семья Квандт (8-е место, Германия, автомобильный концерн BMW, 42,7 млрд), семья Каргиллов-Макмилланов (9-е место, США, корпорация по торговле продовольствием Cargill, 42,3 млрд), семья Берингеров фон Баумбахов (10-е место, Германия, фармацевтический концерн Boehringer Ingelheim, 42,2 млрд).

Остальные 15 позиций в списке занимают семьи из таких стран и территорий, как США, Канада, Германия, Франция, Великобритания, Швейцария, Гонконг, Южная Корея, Италия. В рейтинге 25 богатейших в мире династий бизнесменов нет ни одной семьи из России и континентального Китая. Bloomberg отмечает, что в КНР история частного бизнеса насчитывает пока слишком мало времени, чтобы крупные состояния передавались по наследству, что ведет к образованию бизнес-династий.