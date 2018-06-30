Все кассовое оборудование в Беларуси с 1 июля должно быть оснащено системой контроля налоговых органов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.



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"В соответствии со сроками, установленными в постановлении Совета Министров и Национального банка №924/16, с 1 июля 2018 года для юридических лиц, осуществляющих деятельность на всей территории Беларуси установлена обязанность принимать наличные денежные средства с применением кассового оборудования с установленным средством контроля налоговых органов", - отметили в ведомстве и уточнили, что норма не касается юридических лиц, осуществляющих деятельность в городах областного подчинения и Минске (там оно вступило в силу ранее), а также городах районного подчинения.

При этом вышеуказанные юридические лица в течение шести месяцев (до 1 января 2019 года) имеют право осуществлять прием наличных денежных средств с применением кассового оборудования без СКНО, но при условии заключения до 1 июля 2018 года гражданско-правового договора с республиканским унитарным предприятием "Информационно-издательский центр по налогам и сборам" на установку, обслуживание, снятие средства контроля налоговых органов.

В МНС напомнили, что за использование кассового оборудования без СКНО по истечению сроков, установленных постановлением №924/16, предусмотрена административная ответственность.