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Беловежские зубры и волчата. Что делают животные, пока их никто не видит. Видео с фотоловушек

01.07.2018 15:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Как себя ведут животные, когда на них не смотрят люди? «Ахова птушак Бацькаўшчыны» поделилась с TUT.BY короткими видео с фотоловушек.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56867.php

Беловежские зубры и волчата. Что делают животные, пока их никто не видит. Видео с фотоловушек

Все видео записаны в Беловежской пуще в 2018 году. 14 камер установили в Национальном парке еще в 2014 году, они срабатывают на тепло тела и делают фотоснимки и видеозаписи зверей.

В кадре — зубры, олени и даже рысь. Можно увидеть, как играют волчата. Истории из жизни этих хищников Беловежской пущи, кстати, публикуются в «Волчьем блоге». Несколько волков ходят по пуще в ошейниках с GPS-передатчиками и пересылают координаты исследователям.

За новыми видео и фотоснимками можно следить на «Канале дикой природы из Беловежской пущи» в соцсетях.

 
 
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Как себя ведут животные, когда на них не смотрят люди? «Ахова птушак Бацькаўшчыны» поделилась с TUT.BY короткими видео с фотоловушек. Все видео записаны в...
 
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