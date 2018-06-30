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Беловежские зубры и волчата. Что делают животные, пока их никто не видит. Видео с фотоловушек
01.07.2018 15:04 — Разное | Виртуальный Брест
Как себя ведут животные, когда на них не смотрят люди? «Ахова птушак Бацькаўшчыны» поделилась с TUT.BY короткими видео с фотоловушек.
Все видео записаны в Беловежской пуще в 2018 году. 14 камер установили в Национальном парке еще в 2014 году, они срабатывают на тепло тела и делают фотоснимки и видеозаписи зверей.
В кадре — зубры, олени и даже рысь. Можно увидеть, как играют волчата. Истории из жизни этих хищников Беловежской пущи, кстати,
За новыми видео и фотоснимками можно следить на
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Как себя ведут животные, когда на них не смотрят люди? «Ахова птушак Бацькаўшчыны» поделилась с TUT.BY короткими видео с фотоловушек. Все видео записаны в...
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