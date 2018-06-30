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​Фильм белорусского режиссёра «Хрусталь» номинирован на «Оскар»

01.07.2018 15:08 — Разное | ОНТ  
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Фильм «Хрусталь» (Crystal Swan) молодого белорусского режиссёра Дарьи Жук выдвинут на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщают информагенства.

Об этом стало известно 30 июня во время мировой премьеры фильма на кинофестивале в Карловых Варах. Беларусь впервые в современной истории выдвигает свою картину на «Оскар».

События ленты разворачиваются в 1996 году. В основу сюжета легло происходившее в юности с самой Дарьей. Девушка-диджей, которая живёт в Минске, мечтает переехать в Чикаго, чтобы стать профессионалом. При оформлении документов на визу она допускает ошибку, поэтому ей приходится провести неделю в маленьком заводском городке, жители которого далеки от творческого свободного духа. 

Съёмочный процесс проходил в Беларуси. В его создании принимали участие «Беларусьфильм», «Демарш-фильм», компании Unfound Content, Fusion Features, Vice Films (США), немецкие и российские продюсеры.

В Беларуси выход картины запланирован на 30 августа.

 
Теги: Минск
 
 
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Фильм «Хрусталь» (Crystal Swan) молодого белорусского режиссёра Дарьи Жук выдвинут на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщают информагенства.
 
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