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Почетной грамотой Горецкого райисполкома награжден заслуженный ветеран Великой Отечественной войны Николай Кравцов
01.07.2018 — Разное | Горецкий вестник
12 июля 1941 года семнадцатилетний паренек Николай Кравцов встал в ряды Красной Армии. Был артиллеристом. Защищал Москву, Сталинград, освобождал Украину, Прибалтику, Польшу, Германию. На парадном пиджаке Николая Кравцова сияют многочисленные ордена и медали. Среди них – 2 ордена Славы III и II степени, орден Красной Звезды, орден Великой Отечественной войны I степени, боевые медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина». Принимал участие в штурме рейхстага, где лично подстрелил два танка, мотоцикл, вывел из строя пять огневых точек (пулеметов), картечью уничтожил два взвода немецкой пехоты. И на плечах вынес с поля боя тяжело раненного командира батареи, за что был представлен к третьему ордену Славы I степени, который не получил по фронтовой случайности.
Фото Михаила ЛЕВЦОВА.
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Почетной грамотой Горецкого райисполкома награжден заслуженный ветеран Великой Отечественной войны Николай Кравцов
12 июля 1941 года семнадцатилетний паренек Николай Кравцов встал в ряды Красной Армии. Был артиллеристом. Защищал Москву, Сталинград, освобождал Украину, Прибалтику,...
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