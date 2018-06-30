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Почетной грамотой Горецкого райисполкома награжден заслуженный ветеран Великой Отечественной войны Николай Кравцов

01.07.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Почетной грамотой Горецкого райисполкома награжден заслуженный ветеран Великой Отечественной войны Николай Кравцов

12 июля 1941 года семнадцати­летний паренек Николай Кравцов встал в ряды Красной Армии. Был артиллеристом. Защищал Москву, Сталинград, освобождал Украину, Прибалтику, Польшу, Германию. На парадном пиджаке Николая Кравцова сияют многочисленные ордена и медали. Среди них – 2 ордена Славы III и II степени, орден Красной Звезды, орден Великой Отечественной войны I степени, боевые медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина». Принимал участие в штурме рейхстага, где лично подстрелил два танка, мотоцикл, вывел из строя пять огневых точек (пулеметов), картечью уничтожил два взвода немецкой пехоты. И на плечах вынес с поля боя тяжело раненного командира батареи, за что был представлен к третьему ордену Славы I степени, который не получил по фронтовой случайности.

Почетной грамотой Горецкого райисполкома награжден заслуженный ветеран Великой Отечественной войны Николай Кравцов

Почетной грамотой Горецкого райисполкома награжден заслуженный ветеран Великой Отечественной войны Николай Кравцов

Почетной грамотой Горецкого райисполкома награжден заслуженный ветеран Великой Отечественной войны Николай Кравцов

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.

 
 
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12 июля 1941 года семнадцати­летний паренек Николай Кравцов встал в ряды Красной Армии. Был артиллеристом. Защищал Москву, Сталинград, освобождал Украину, Прибалтику,...
 
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