Власти России утвердили несколько новых дорожных знаков, которые будут ограничивать движение машин с высоким уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу по территории городов и населенных пунктов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В России вступили в силу ограничения для неэкологичного транспорта Власти России утвердили несколько новых дорожных знаков, которые будут ограничивать движение машин с высоким уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу по...

С 1 июля вступают в силу поправки в Правила дорожного движения, которые усиливают ограничения на въезд неэкологичного транспорта, то есть автомобилей с грязным выхлопом. Соответствующее постановление правительства глава кабмина Дмитрий Медведев подписал в июле прошлого года, пишетИзменения, заверяют власти, позволят регулировать движение транспортных средств с высоким уровнем выбросов вредных веществ по территории населенных пунктов и предоставлять преференции для экологически чистых автомобилей.Нововведения коснутся владельцев автомобилей с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2» и других. Утвержденная главой правительства инициатива Минтранса вводит несколько новых дорожных знаков. Например, «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств». Этот знак будет запрещать движение автомобилей, экологический класс (указывается в регистрационных документах) которых ниже значения, указанного на дорожном знаке. Отдельным знаком будет регулироваться проезд грузовиков — «Зона о ограничением экологического класса грузовых автомобилей».Также на дорогах появится табличка «Экологический класс транспортного средства», которая будет устанавливаться вместе со знаками «Движение механических транспортных средств запрещено», «Движение грузовых автомобилей запрещено», «Движение мотоциклов запрещено», «Поворот запрещен» и некоторыми другими.Контроль проезда будет осуществляться дорожными камерами и инспекторами. По базе МВД правоохранители смогут проверить данные об экологическом классе каждого автомобиля. Инспекторы, которые останавливают машины на дороге, смогут узнать экологический класс в свидетельстве о регистрации. Какое наказание будут применять к нарушителям, в поправках не уточняется.В новой редакции ПДД «в связи с ускоренным развитием экологически чистого вида транспорта» появились такие понятия, как гибридный автомобиль, электромобиль, уточняется значение термина «островок безопасности» и «разделительная полоса».Газета «Коммерсантъ» указывает, что новые дорожные знаки появились пока только юридически, на бумаге, потому что технические требования к ним еще не закреплены в ГОСТах. Новая редакция только подготавливается входящим в Минстранс институтом «РосдорНИИ». В Минтрансе изданию заверили, что работа находится «в завершающей стадии». В столичном Центре организации дорожного движения газете подтвердили, что новые знаки не появятся на дорогах без утверждения изменений в ГОСТах.​