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Кофе для здоровья сердца и мозга: сколько пить?

01.07.2018 13:42 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Ученые из Германии выяснили, как с помощью кофе восстановить нервные клетки и силу сердечной мышцы.

Хотите иметь здоровые сердце и мозг – пейте кофе. Медики заявили о том, что употребление кофе способствует защите клеток сердечно-сосудистой системы от повреждений, а также является профилактикой болезни Паркинсона, пишет healthyliving.com.ua.

Ученые из Германии нашли подтверждение высказывавшейся еще раньше теории о том, что кофеин благотворно действует на сердце. Исследователи из Университета имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе осуществили серию экспериментов на мышах, которые показали, что под действием кофеина активируется белок р27, который влияет на клеточную целостность.

По словам специалистов, в сердечной мышце постоянно происходят микроповреждения. Стимулируемый кофеином белок не только защищает клетки миокарда от разрушения, но и запускает в клетках соединительной ткани процессы, способствующие восстановлению сердца после инфаркта.

«Наши результаты свидетельствуют о новом способе действия кофеина, который способствует защите и восстановлению сердечной мышцы через действие митохондриального белка р27», - резюмировали авторы проекта.

Ученые пояснили, что наблюдали положительные эффекты, связанные с употреблением кофеина, даже у грызунов с сахарным диабетом и ожирением, - как у молодых, так и у пожилых особей. Чтобы запустить механизм восстановления сердечной мышцы, нужно выпить 4-5 чашек кофе, уточнили авторы.

Также кофе полезен для защиты от разрушительных явлений в головном мозгу. По словам члена-корреспондента РАН, профессора Сергея Иллариошкина, люди, которые пьют в день не менее 4-5 чашек молотого кофе, имеют меньший риск пострадать от болезни Паркинсона, и это научно доказано.

 
 
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Ученые из Германии выяснили, как с помощью кофе восстановить нервные клетки и силу сердечной мышцы.
 
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