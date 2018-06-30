Японцы разработали летающего робота-дракона

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Как сообщает издание "Хайтек", название "Дракон" (DRAGON) - аббревиатура, которую можно перевести какПри тестировании многозвенный робот поднялся в воздух, трансформировался по указанию ученых и двигался в разных направлениях.Конструкторы планируют добавить к телу дракона еще несколько модулей и полагают, что устройство в будущем может превратиться в роборуку, с помощью которой можно будет легко перемещать предметы.