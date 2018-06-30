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Японцы разработали летающего робота-дракона

01.07.2018 13:39 — Разное | UDF  
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Фото из открытых источников
В Токио специалисты разработали робота из нескольких дронов. Общая конструкция способна на лету менять форму: от изогнутой линии до квадрата.

Как сообщает издание "Хайтек", название "Дракон" (DRAGON) - аббревиатура, которую можно перевести как "многозвенный робот с двойными роторами воздушной трансформации и несколькими степенями свободы".

При тестировании многозвенный робот поднялся в воздух, трансформировался по указанию ученых и двигался в разных направлениях.

Конструкторы планируют добавить к телу дракона еще несколько модулей и полагают, что устройство в будущем может превратиться в роборуку, с помощью которой можно будет легко перемещать предметы.

 
 
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Общая конструкция способна на лету менять форму: от изогнутой линии до квадрата.
 
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