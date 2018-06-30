WhatsApp представил новые каналы, аналогичные Telegram

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Сама функция стала доступна для пользователей по всему миру с 29 июня. Для того, чтобы ее включить, необходимо войти в настройки чата, выбрав "Только администраторы" в графе "Отправление сообщений".сообщили в WhatsApp.