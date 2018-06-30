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WhatsApp представил новые каналы, аналогичные Telegram

01.07.2018 13:34 — Разное | UDF  
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Принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp внедрил функцию "Broadcast Only" для групповых чатов в последней версии своего приложения. Согласно заявлению представительства WhatsApp, с помощью Broadcast Only можно создавать групповые чаты, но сообщения в ней могут отправляться только администратором.

Сама функция стала доступна для пользователей по всему миру с 29 июня. Для того, чтобы ее включить, необходимо войти в настройки чата, выбрав "Только администраторы" в графе "Отправление сообщений".

"Пользователи уже используют группы для получения важной информации - например, педагоги отправляют родителям учеников новости об учебном процессе, некоммерческие организации и региональные центры рассказывают о своей работе. С новой функциональностью делать это будет проще", - сообщили в WhatsApp.

 
 
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WhatsApp внедрил функцию "Broadcast Only" для групповых чатов в последней версии своего приложения.
 
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