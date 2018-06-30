|
WhatsApp представил новые каналы, аналогичные Telegram
Картинка носит иллюстративный характер
Сама функция стала доступна для пользователей по всему миру с 29 июня. Для того, чтобы ее включить, необходимо войти в настройки чата, выбрав "Только администраторы" в графе "Отправление сообщений".
"Пользователи уже используют группы для получения важной информации - например, педагоги отправляют родителям учеников новости об учебном процессе, некоммерческие организации и региональные центры рассказывают о своей работе. С новой функциональностью делать это будет проще", - сообщили в WhatsApp.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
WhatsApp внедрил функцию "Broadcast Only" для групповых чатов в последней версии своего приложения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)