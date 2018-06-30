Япония может начать использовать летающие беспилотные автомобили с 2020 года

Правительство Японии намерено к 2020 году начать практическое использование беспилотных летающих автомобилей, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на японскую газету Yomiuri. По информации издания, в этом году японские власти планируют создать специальный совет по вопросам безопасности и технологий, который займется разработкой технической базы для создания летающих машин. Планируется, что автомобили будут использовать, в частности, во время стихийных бедствий. Как уточняет газета, правительство Японии продвигает скорейшую реализацию этой задумки, как так аналогичные технологии уже активно развиваются за рубежом.

Согласно концепции, летающий автомобиль будет совершать вертикальные взлет и посадку. Машина будет летать на высоте 150 м со скоростью от 100 до 200 км/ч.