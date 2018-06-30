В Москве освободили захваченную в магазине заложницу

В Москве силовики освободили захваченную ранее мужчиной в магазине "Дикси" на Большой Академической улице заложницу.

Как передает корреспондент "Интерфакса", заложница была выведена из магазина медиками после того, как отряд правоохранителей провел штурм.

Освобожденную женщину увезла машина "скорой помощи".

Прерванное ранее движение транспорта по Большой Академической улице в настоящее время восстановлено в обе стороны.

Ранее пресс-служба Главного управления МВД России по Москве сообщила, что в Москве в магазине на Большой Академической улице мужчина взял в заложники "работника торговой организации", а полиция и Росгвардия оцепили место происшествия.

Отмечалось, что принимаются меры по задержанию указанного гражданина.

При этом, как сообщали очевидцы, движение на участке Большой Академической улицы в районе магазина "Дикси", где мужчина захватил заложника, было перекрыто, в том числе и для общественного транспорта.

Обстановка на месте происшествия была спокойная, у магазина дежурили автомобили "Скорой медицинской помощи", полиции, МЧС.