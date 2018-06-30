Все кассовое оборудование с 1 июля должно быть оснащено системой контроля налоговых органов

Все кассовое оборудование в Беларуси с 1 июля должно быть оснащено системой контроля налоговых органов, сообщает Министерство по налогам и сборам.

В соответствии со сроками, установленными в постановлении Совета Министров и Национального банка с 1 июля 2018 года юридические лица, которые осуществляют деятельность на всей территории страны, обязаны принимать наличные деньги по кассовому оборудованию со средством контроля налоговых органов. Но данное нововведение не касается юрлиц, чья деятельность осуществляется в городах областного подчинения и Минске (там оно вступило в силу ранее), а также городах районного подчинения.

В случае, если кассовое оборудование будет использоваться без системы контроля налоговых органов, полагается административная ответственность.