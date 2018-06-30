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Показ мод и белорусская кухня. Дипломаты вместе со своими семьями приняли участие в необычном фестивале

01.07.2018 15:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. «В Беларуси как дома». Накануне Дня Независимости нашей страны представители дипкорпуса вместе с семьями приняли участие в необычном фестивале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Показ мод и белорусская кухня. Дипломаты вместе со своими семьями приняли участие в необычном фестивале

Дресс–код для участников – рубашки и майки с национальным колоритом. На неформальной встрече иностранных гостей познакомили не только с историей, кухней и традициями нашей страны, но и других государств. Также были организованы выставка детских творческих работ и показ мод белорусских дизайнеров.

Показ мод и белорусская кухня. Дипломаты вместе со своими семьями приняли участие в необычном фестивале

Кубанычбек Омуралиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси:
Между нашими кыргызско-белорусским народом первое общее – гостеприимство. Я думаю, это самое ценное и главное. В 2017 году был День вышиванки и все на белорусском было. Сегодня каждая страна себя предоставляла и тема Беларуси как дома, она очень подходит.

Показ мод и белорусская кухня. Дипломаты вместе со своими семьями приняли участие в необычном фестивале

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Народны касцюм – гэта частка нашай культуры, наша менталітэту, нашай псіхалогіі і, канечне, частка нашай незалежнасці. Вельмі рады, што ў апошні час пад эгідай кіраўніцтва краіны, многа ўвагі падаецца развіццю нашай нацыянальнай культуры і самасвядомасці.

Показ мод и белорусская кухня. Дипломаты вместе со своими семьями приняли участие в необычном фестивале

Фестиваль проводится уже во второй раз. В Беларуси проживают представители 140 национальностей и 26 конфессий. В мире и дружбе все они готовы принять участие в празднованиях в честь Дня Независимости.

Показ мод и белорусская кухня. Дипломаты вместе со своими семьями приняли участие в необычном фестивале

 
 
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Новости Беларуси. «В Беларуси как дома». Накануне Дня Независимости нашей страны представители дипкорпуса вместе с семьями приняли участие в необычном...
 
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