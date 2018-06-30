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Показ мод и белорусская кухня. Дипломаты вместе со своими семьями приняли участие в необычном фестивале
Новости Беларуси. «В Беларуси как дома». Накануне Дня Независимости нашей страны представители дипкорпуса вместе с семьями приняли участие в необычном фестивале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дресс–код для участников – рубашки и майки с национальным колоритом. На неформальной встрече иностранных гостей познакомили не только с историей, кухней и традициями нашей страны, но и других государств. Также были организованы выставка детских творческих работ и показ мод белорусских дизайнеров.
Кубанычбек Омуралиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси:
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Фестиваль проводится уже во второй раз. В Беларуси проживают представители 140 национальностей и 26 конфессий. В мире и дружбе все они готовы принять участие в празднованиях в честь Дня Независимости.
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Показ мод и белорусская кухня. Дипломаты вместе со своими семьями приняли участие в необычном фестивале
Новости Беларуси. «В Беларуси как дома». Накануне Дня Независимости нашей страны представители дипкорпуса вместе с семьями приняли участие в необычном...
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