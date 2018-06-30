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В Витебске произошёл пожар на предприятии по переработке древесины
Новости Беларуси. Днём 30 июня на территории ОАО «Витебскдрев» горел цех по производству древесноволокнистых плит.
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Выясняется причина возгорания. О пострадавших не сообщается.
В течение суток спасатели выезжали на ликвидацию ещё двух пожаров в Витебской области, оба случились в Ушачском районе.
В субботу около полудня сгорел принадлежавший 61-летней женщине сарай в агрогородке Глыбочка. В воскресенье ночью в деревне Бутово на пожаре погиб 85-летний гражданин. Также уничтожены принадлежавшие мужчине дом и сарай.
Летом 2018 года в Браславском районе произошло загорание на территории торфобрикетного завода.
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Новости Беларуси. Днём 30 июня на территории ОАО «Витебскдрев» горел цех по производству древесноволокнистых плит. По сведениям Витебского ОУМЧС, пожар...
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