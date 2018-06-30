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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 1 и 2 июля
Новости Беларуси. Ливни – спутник 1 июля в Беларуси. Из-за сильных дождей объявлен оранжевый, предпоследний уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вновь непогода испытывает восточную часть страны. Ещё накануне здесь было зафиксировано рекордное число выпавших осадков. Не комфортной выдалась и температура воздуха.
Во всяком случае, после предыдущих двух знойных месяцев, температурный максимум этого дня, который обещают синоптики + 22 и то местами, заставляет утепляться. Не лучше прогноз и на предстоящие сутки. Из-за сильных дождей на 2 июля вновь объявлен оранжевый уровень опасности.
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Новости Беларуси. Ливни – спутник 1 июля в Беларуси. Из-за сильных дождей объявлен оранжевый, предпоследний уровень опасности, сообщили в программе Новости «24...
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