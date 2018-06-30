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Какой подарок приготовил канал «СТВ» к 3 июля, и как обустраивают самый безлюдный уголок Полесья? Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. О значении 3 июля напомнят коллеги в выпуске итоговой информационной программы «Неделя», которая готовится к эфиру.
О чём ещё расскажут корреспонденты СТВ – узнаем прямо сейчас.
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Какой подарок приготовил канал «СТВ» к 3 июля, и как обустраивают самый безлюдный уголок Полесья? Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. О значении 3 июля напомнят коллеги в выпуске итоговой информационной программы «Неделя», которая готовится к эфиру. О чём ещё расскажут...
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