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В Гродно во второй раз выбрали Мини Мисс и Мистера города. Фотофакт
Новости Беларуси. В последний день июня в Гродно выбрали победителей конкурса «Мини мисс и мистер Гродно-2018», кастинг на который проводился ещё весной.
Как
Первыми вышли на сцену победители прошлогоднего конкурса: Гаврилов Павел и Руселевич Лиана. Следом за ними начали выступать претенденты на корону этого года.
В первой части конкурса дети пели, танцевали, рассказывали стихотворения, играли на музыкальных инструментах и ставили театральные представления. Второй частью стало дефиле в вечерних нарядах.
Жюри конкурса оценивали не столько красоту участников, сколько их таланты и умение держаться на публике. После небольшого перерыва судьи огласили своё решение. Без подарков и ленты номинанта не остался никто из конкурсантов.
Тем не менее, главными победителями стали Анастасия Кирьяка и Тимофей Русак. Ребята будут представлять Гродненскую область на различных конкурсах в стране и за границей.
Зимой прошлого года две юные участницы из Беларуси победили в конкурсе «Мисс маленькая красавица Санкт-Петербурга».
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Новости Беларуси. В последний день июня в Гродно выбрали победителей конкурса «Мини мисс и мистер Гродно-2018», кастинг на который проводился ещё весной. Фото:...
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