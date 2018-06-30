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В Гродно во второй раз выбрали Мини Мисс и Мистера города. Фотофакт

01.07.2018 13:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В последний день июня в Гродно выбрали победителей конкурса «Мини мисс и мистер Гродно-2018», кастинг на который проводился ещё весной.  

В Гродно во второй раз выбрали Мини Мисс и Мистера города. Фотофакт
Фото: NewGrodno.by  

Как сообщает NewGrodno.by, конкурс прошёл уже во второй раз. Всего было 23 участника – 15 девочек и 8 мальчиков, всем от 7 до 12 лет.  

В Гродно во второй раз выбрали Мини Мисс и Мистера города. Фотофакт
Фото: NewGrodno.by  

Первыми вышли на сцену победители прошлогоднего конкурса: Гаврилов Павел и Руселевич Лиана. Следом за ними начали выступать претенденты на корону этого года.  

В Гродно во второй раз выбрали Мини Мисс и Мистера города. Фотофакт
Фото: NewGrodno.by  

В первой части конкурса дети пели, танцевали, рассказывали стихотворения, играли на музыкальных инструментах и ставили театральные представления. Второй частью стало дефиле в вечерних нарядах.  

В Гродно во второй раз выбрали Мини Мисс и Мистера города. Фотофакт
Фото: NewGrodno.by  

Жюри конкурса оценивали не столько красоту участников, сколько их таланты и умение держаться на публике. После небольшого перерыва судьи огласили своё решение. Без подарков и ленты номинанта не остался никто из конкурсантов.  

В Гродно во второй раз выбрали Мини Мисс и Мистера города. Фотофакт
Фото: NewGrodno.by  

Тем не менее, главными победителями стали Анастасия Кирьяка и Тимофей Русак. Ребята будут представлять Гродненскую область на различных конкурсах в стране и за границей.  

Зимой прошлого года две юные участницы из Беларуси победили в конкурсе «Мисс маленькая красавица Санкт-Петербурга». 

Девочки стали мисс и вице-мисс – здесь подробнее.  

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В последний день июня в Гродно выбрали победителей конкурса «Мини мисс и мистер Гродно-2018», кастинг на который проводился ещё весной.   Фото:...
 
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