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​Автобус с белорусскими туристами перевернулся на востоке Грузии

01.07.2018 15:49 — Разное | ОНТ  
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Десять граждан Беларуси пострадали в результате ДТП, произошедшего 1 июля на востоке Грузии, сообщают информагенства.

Дорожная авария случилась на Гомборском перевале автомобильной трассы Тбилиси – Телави (административный центр региона Кахетия в Восточной Грузии). В автобусе находилось 27 человек, в том числе 25 туристов из Беларуси.

Пострадавшие госпитализированы. Причина аварии выясняется. По одной версии, на крутом повороте водитель не справился с управлением, по другой – автобус вышел из строя, после чего перевернулся.

 
 
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Десять граждан Беларуси пострадали в результате ДТП, произошедшего 1 июля на востоке Грузии, сообщают информагенства.
 
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