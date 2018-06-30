​Автобус с белорусскими туристами перевернулся на востоке Грузии

Десять граждан Беларуси пострадали в результате ДТП, произошедшего 1 июля на востоке Грузии, сообщают информагенства.



Дорожная авария случилась на Гомборском перевале автомобильной трассы Тбилиси – Телави (административный центр региона Кахетия в Восточной Грузии). В автобусе находилось 27 человек, в том числе 25 туристов из Беларуси.

Пострадавшие госпитализированы. Причина аварии выясняется. По одной версии, на крутом повороте водитель не справился с управлением, по другой – автобус вышел из строя, после чего перевернулся.