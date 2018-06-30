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Автобус с белорусскими туристами перевернулся на востоке Грузии
Десять граждан Беларуси пострадали в результате ДТП, произошедшего 1 июля на востоке Грузии, сообщают информагенства.
Пострадавшие госпитализированы. Причина аварии выясняется. По одной версии, на крутом повороте водитель не справился с управлением, по другой – автобус вышел из строя, после чего перевернулся.
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Десять граждан Беларуси пострадали в результате ДТП, произошедшего 1 июля на востоке Грузии, сообщают информагенства.
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