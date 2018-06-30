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В Грузии перевернулся автобус с туристами. СМИ пишут, что в нем находились беларусы
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В Грузии попал в аварию автобус с туристами, об этом сообщил местный «Рустави 2». Что именно случилось – пока неизвестно. Еще одно грузинское СМИ пишет, что в этом автобусе находились, в том числе, беларусы,
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В Грузии попал в аварию автобус с туристами, об этом сообщил местный «Рустави 2». Что именно случилось – пока неизвестно. Еще одно грузинское СМИ пишет, что в этом...
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