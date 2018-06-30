В Грузии попал в аварию автобус с туристами, об этом сообщил местный «Рустави 2». Что именно случилось – пока неизвестно. Еще одно грузинское СМИ пишет, что в этом автобусе находились, в том числе, беларусы, сообщает TUT.by.



Шесть пассажиров пострадали, они переданы медикам и отправлены в больницу Телави.По данным тбилисской телекомпании Imedi, в автобусе находились 27 человек, а пострадали 10, передает ТАСС.



Сейчас на месте аварии работают спасатели и полиция. МВД Грузии возбудило уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Грузии перевернулся автобус с туристами. СМИ пишут, что в нем находились беларусы В Грузии попал в аварию автобус с туристами, об этом сообщил местный «Рустави 2». Что именно случилось – пока неизвестно. Еще одно грузинское СМИ пишет, что в этом...