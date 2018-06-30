«Белавиа» купила бразильский самолет

У беларуской авиакомпании появился новый самолет – Embraer-195, который прилетел в Минск с завода-изготовителя в бразильском городе Сан-Жозе-дус-Кампус, пишет naviny.by.



Embraer-195 могут уместиться 107 пассажиров: 11 – в салоне бизнес-класса, и 96 в эконом-классе. Говорят, что «Белавиа» планирует использовать новый самолет почти на всех рейсах маршрутной сети. К слову, это уже тритий самолет, который авиакомпания «Белавиа» получило в рамках договора с авиастроительной компанией «Эмбраэр», подписанного в июня 2017 года. В апреле в Минск прибыл Embraer-175, а в мае — первый Embraer-195.





Все вышеупомянутые самолеты «Белавиа» купила за счет счет кредитов Банка развития Беларуси и Бразильского банка развития.



Для справки: за последние пять лет благодаря обновлению воздушного флота «Белавиа» средний возраст самолетов, эксплуатируемых авиакомпанией, снизился до 14 лет.