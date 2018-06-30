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«Белавиа» купила бразильский самолет

01.07.2018 14:41 — Разное | KYKY  
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У беларуской авиакомпании появился новый самолет – Embraer-195, который прилетел в Минск с завода-изготовителя в бразильском городе Сан-Жозе-дус-Кампус, пишет naviny.by. 

Embraer-195 могут уместиться 107 пассажиров: 11 – в салоне бизнес-класса, и 96 в эконом-классе. Говорят, что «Белавиа» планирует использовать новый самолет почти на всех рейсах маршрутной сети. К слову,  это уже тритий самолет, который авиакомпания «Белавиа» получило в рамках договора с авиастроительной компанией «Эмбраэр», подписанного в июня 2017 года. В апреле в Минск прибыл Embraer-175, а в мае — первый Embraer-195.



Все вышеупомянутые самолеты «Белавиа» купила за счет счет кредитов Банка развития Беларуси и Бразильского банка развития.

Для справки: за последние пять лет благодаря обновлению воздушного флота «Белавиа» средний возраст самолетов, эксплуатируемых авиакомпанией, снизился до 14 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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У беларуской авиакомпании появился новый самолет – Embraer-195, который прилетел в Минск с завода-изготовителя в бразильском городе Сан-Жозе-дус-Кампус, пишет naviny.by.  ...
 
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