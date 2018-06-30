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«Белавиа» купила бразильский самолет
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У беларуской авиакомпании появился новый самолет – Embraer-195, который прилетел в Минск с завода-изготовителя в бразильском городе Сан-Жозе-дус-Кампус,
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У беларуской авиакомпании появился новый самолет – Embraer-195, который прилетел в Минск с завода-изготовителя в бразильском городе Сан-Жозе-дус-Кампус, пишет naviny.by. ...
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