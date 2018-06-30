Разрешение на вещание в Беларуси не продлили 11 иностранным кабельным телеканалам

Проблемы возникли из-за того, что операторы электросвязи не обратились в Мининформации Беларуси за продлением разрешения на трансляцию.

Речь идет о телеканалах CBS Drama, Universal Channe, Е! (ранее DIVA Universal), Киносоюз, СТРАНА, Бестселлер+, Боец, ТВ-3 Россия, Luxury World, HD Кино 2 и Инва Медиа ТВ. С 1 июля их трансляция в Беларуси прекращена. Напомним, в июне за подобные действия было прекращено вещание телеканалов English Club HD, «Первый МЕТЕО» и «ТСК «Телеклуб», передает belta.by.