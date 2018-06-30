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Автобус с белорусскими туристами перевернулся в Грузии, 25 человек пострадали

01.07.2018 15:11 — Разное | Партизан  
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Автобус с белорусскими туристами попал в аварию в Грузии. Причина ДТП пока неизвестна, есть пострадавшие. Пострадали 25 человек.

Белорусские туристы пострадали в результате автомобильной аварии на перевале Гомбори. Автобус на автомобильной дороге Вазиани — Гомбори — Телави, связывающей Тбилиси с городом Телави, перевернулся, передает 1 июля «Рустави 2».



В МИД Беларуси подтвердили информацию о ДТП. В автобусе находились белорусы. 25 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести. Посольство в Грузии находится в контакте с пострадавшими.

На месте работают спасатели и полиция. МВД Грузии возбудило уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб.

 
 
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Автобус с белорусскими туристами попал в аварию в Грузии. Причина ДТП пока неизвестна, есть пострадавшие. Пострадали 25 человек.
 
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