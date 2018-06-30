Автобус с белорусскими туристами перевернулся в Грузии, 25 человек пострадали

«Рустави 2» . Белорусские туристы пострадали в результате автомобильной аварии на перевале Гомбори. Автобус на автомобильной дороге Вазиани — Гомбори — Телави, связывающей Тбилиси с городом Телави, перевернулся, передает 1 июля













В МИД Беларуси подтвердили информацию о ДТП. В автобусе находились белорусы. 25 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести. Посольство в Грузии находится в контакте с пострадавшими.





На месте работают спасатели и полиция. МВД Грузии возбудило уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб.

