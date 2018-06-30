|
С 1 июля нужно иметь дополнительное свидетельство для иностранных автомобилей, ввозимых в Беларусь
С 1 июля автомобили, ввозимые в страну физическими лицами из-за границ ЕАЭС, должны иметь свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).
Необходимость иметь этот документ установленная в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», который вступил в силу с 1 января 2015 года, сообщает пресс-служба Государственного комитета по стандартизации, передает
Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства подтверждает, что единичные транспортные средства соответствуют требованиям указанного регламента.
Данная норма применяется во всех государствах-членах ЕАЭС. В Беларуси срок введения в силу требования несколько раз переносился.
Получить СБКТС можно в аккредитованных лабораториях, включенных в единый реестр органов по сертификации лабораторий (центров) ЕАЭС. В Беларуси это:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 июля автомобили, ввозимые в страну физическими лицами из-за границ ЕАЭС, должны иметь свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)