С 1 июля нужно иметь дополнительное свидетельство для иностранных автомобилей, ввозимых в Беларусь

"Белсат" . Необходимость иметь этот документ установленная в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», который вступил в силу с 1 января 2015 года, сообщает пресс-служба Государственного комитета по стандартизации, передает





Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства подтверждает, что единичные транспортные средства соответствуют требованиям указанного регламента.





Данная норма применяется во всех государствах-членах ЕАЭС. В Беларуси срок введения в силу требования несколько раз переносился.





Получить СБКТС можно в аккредитованных лабораториях, включенных в единый реестр органов по сертификации лабораторий (центров) ЕАЭС. В Беларуси это:



