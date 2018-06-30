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С 1 июля нужно иметь дополнительное свидетельство для иностранных автомобилей, ввозимых в Беларусь

01.07.2018 15:07 — Разное | Партизан  
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С 1 июля автомобили, ввозимые в страну физическими лицами из-за границ ЕАЭС, должны иметь свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

Необходимость иметь этот документ установленная в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», который вступил в силу с 1 января 2015 года, сообщает пресс-служба Государственного комитета по стандартизации, передает "Белсат".

Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства подтверждает, что единичные транспортные средства соответствуют требованиям указанного регламента.

Данная норма применяется во всех государствах-членах ЕАЭС. В Беларуси срок введения в силу требования несколько раз переносился.

Получить СБКТС можно в аккредитованных лабораториях, включенных в единый реестр органов по сертификации лабораторий (центров) ЕАЭС. В Беларуси это:

  • НТЦ «Республиканский полигон для испытаний мобильных машин» (Минск, ул. Минская кольцевая автомобильная дорога, д. 23 (5 км);
  • Испытательный центр «Белавтосертика» (Минск, ул. Я. Коласа, 12-1001а);
  • ООО «Центромаш» (Минск, ул. Платонова, д. 49-411).

 
Теги: Минск
 
 
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С 1 июля автомобили, ввозимые в страну физическими лицами из-за границ ЕАЭС, должны иметь свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).
 
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