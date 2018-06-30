В ответе говорится о языке, на котором производители размещают информацию о своих изделиях.





Татьяна Сайганова отмечает, что положительно относится к людям, которые говорят на родном языке. При этом напоминает, что на «беларуском референдуме граждане признали два государственных языка».





«Я, лично, считаю, что информация о пользовании изделий производства должна быть понятной для потребителей. Граждане Тамоможенного (орфография сохранена – прим.) союза многие понимают и говорят на русском языке, а наша страна экспортоориентированная и поэтому информация о товарах должна преподноситься на русском языке тоже. Вообще, считаю, что производители товаров в соответствии с тем, в какую страну осуществляют поставки, могут самостоятельно решать на каком языке должна быть информация», – говорится в ответе депутата.