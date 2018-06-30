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"Дело профсоюзов": сберечь честь мундира через суд
18 июня "дело профсоюзов" передано для рассмотрения в суд Советского района Минска. И это вселяет определенные надежды на то, что приговор суда не будет таким, как того хочет заказчик. Суд Советского района Минска состоит из разных судей, впрочем, как и другие суды, но далеко не всем нравится тупо выполнять заказ извне, в том числе из КГБ, если угодно, по данному уголовному делу. Почему?
Потому что "дело профсоюзов" в юридическом плане - фейк, или, говоря русским языком, - чепуха (нонсенс). Создать фейковый электронный адрес, нашпиговать его фейковой информацией и пытаться ее легализовать через прокуратуру и суд - вот задача, которую следствие поставило перед судом. Особенно на фоне того, что оба фигуранта уголовного дела отказались писать прошение о помиловании.
Налоговая инспекция Советского района Минска налоговых правонарушений за 2011 год в отношении профосюза РЭП не выявила. При наложении любого штрафа на юридическое лицо необходим акт проверки налоговой инспекции, которого в "деле профсоюзов" нет.
Исходя из изложенного, возникает вопрос: какое правонарушение совершили Комлик и Федынич? Профсоюз работает в интересах простых людей - в том и состоит его "преступление".
Суд Советского района Минска поставили в юридически безвыходную ситуацию: признать Федынича и Комлика виновными - значит, показать свою юридическую безграмотность, оправдать - невозможно при существующей власти. Поэтому суд будет по возможности будет стараться затягивать судебное разбирательство; если удастся зацепиться даже за формальные нестыковки - отправит дело на доработку в Следственный комитет. Либо постановит минимальный приговор, не связанный с ограничением либо лишением свободы лидеров РЭП, либо воспользуется "телефонным правом".
Не стоит забывать и про существование Международной организации труда, Международной конфедерации труда, Глобального союза IndustriAll Евросоюза. Приговор, связанный с ограничением или лишением свободы, чреват санкциями, которые ударят по карману Республики Беларусь, а значит, и по карманам госпредприятий, прежде всего работающих на экспорт. Ответственность за санкции ляжет на руководство Беларуси, которое решило "наказать" строптивый профсоюз.
Мы это уже проходили, и руководство Беларуси вряд ли станет наступать на старые грабли, тем более, что экономическая ситуация не оставляет свободы маневра руководству Беларуси.
Именно так мне видятся судебные перспективы "дела профсоюзов".
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18 июня "дело профсоюзов" передано для рассмотрения в суд Советского района Минска. И это вселяет определенные надежды на то, что приговор суда не будет таким, как...
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