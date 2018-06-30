ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президентом Мексики может стать Чавес и Трамп в одном лице

01.07.2018 14:06 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
На выборах президента Мексики, проходящих в воскресенье, 1 июля, фаворитом выступает левый кандидат по прозвищу Амло.

Его сторонники верят, что он победит коррупцию и бедность, противники же обвиняют его в популизме, сравнивают с Трампом и покойным Уго Чавесом и опасаются, что Амло может уничтожить молодую мексиканскую демократию, пишет Би-би-си.

Амло — это инициалы 64-летнего бывшего мэра Мехико Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, именно этой аббревиатурой его чаще всего называют мексиканцы.

Кандидат от коалиции, в которую входит его собственная левая партия «Морена», бывший мэр Мехико Лопес Обрадор обещает в случае победы на выборах разрушить то, что он называет «мафиозным государством», победить коррупцию, а для начала — резко сократить зарплаты высшим государственным чиновникам.

Опросы показывают, что рейтинг Амло колеблется в районе 50%, и он легко побивает трех остальных кандидатов в президенты — тем более что выборы президента в Мексике проходят в один тур.

Критики Лопеса Обрадора серьезно обеспокоены его левым популизмом и опасаются, что он может завести Мексику туда же, куда завел Венесуэлу покойный Уго Чавес. Другие сравнивают его с Дональдом Трампом — в частности, за нелюбовь к критикующей его прессе, хотя Амло обещает «привести в чувство» американского президента, обещавшего отгородиться стеной от мексиканских иммигрантов.

Амло заявлял, что не верит в мексиканскую демократию. В 2006 году, после того как он проиграл президентские выборы с отрывом меньше 1%, сторонники Лопес Обрадора на несколько недель заблокировали центральную магистраль в Мехико и фактически парализовали движение в городе.

В 2012 Лопес Обрадор тоже баллотировался в президенты — но опять проиграл.

Верховный суд Амло как-то назвал инструментом олигархии. Критикующих его интеллектуалов и прессу он клеймит «буржуями» и продажной обслугой мафии у власти.

Мексиканской демократии всего около 20 лет: первые альтернативные выборы президента в результате либерализации политического режима прошли в 2000 году. С тех пор власть в Мексике сменяется регулярно.

Однако демократические институты и разделение властей пока не слишком помогают Мексике справиться с коррупцией, бедностью и ужасающим уровнем преступности.

В рейтинге восприятия коррупции Transparency International Мексика делит 135-е место в мире с Россией, Папуа-Новой Гвинеей, Киргизией и Лаосом.

Самая же острая проблема Мексики на данный момент — это просто запредельное количество убийств.

За последние 11 лет в стране были убиты более 200 тысяч человек. В прошлом году - 30 ты ч. В последние полгода, по ходу предвыборной кампании, в Мексике были убиты 130 политиков, включая 48 кандидатов на разные посты. 

1 июля — выборы не только президента, но и парламента, а также других выборных органов разных уровней. Сотни людей сняли свои кандидатуры просто из страха за свою жизнь.


 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На выборах президента Мексики, проходящих в воскресенье, 1 июля, фаворитом выступает левый кандидат по прозвищу Амло.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Москве освободили захваченную в магазине заложницу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика