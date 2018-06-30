Президентом Мексики может стать Чавес и Трамп в одном лице

Его сторонники верят, что он победит коррупцию и бедность, противники же обвиняют его в популизме, сравнивают с Трампом и покойным Уго Чавесом и опасаются, что Амло может уничтожить молодую мексиканскую демократию, пишет Би-би-си.





Амло — это инициалы 64-летнего бывшего мэра Мехико Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, именно этой аббревиатурой его чаще всего называют мексиканцы.





Кандидат от коалиции, в которую входит его собственная левая партия «Морена», бывший мэр Мехико Лопес Обрадор обещает в случае победы на выборах разрушить то, что он называет «мафиозным государством», победить коррупцию, а для начала — резко сократить зарплаты высшим государственным чиновникам.





Опросы показывают, что рейтинг Амло колеблется в районе 50%, и он легко побивает трех остальных кандидатов в президенты — тем более что выборы президента в Мексике проходят в один тур.





Критики Лопеса Обрадора серьезно обеспокоены его левым популизмом и опасаются, что он может завести Мексику туда же, куда завел Венесуэлу покойный Уго Чавес. Другие сравнивают его с Дональдом Трампом — в частности, за нелюбовь к критикующей его прессе, хотя Амло обещает «привести в чувство» американского президента, обещавшего отгородиться стеной от мексиканских иммигрантов.





Амло заявлял, что не верит в мексиканскую демократию. В 2006 году, после того как он проиграл президентские выборы с отрывом меньше 1%, сторонники Лопес Обрадора на несколько недель заблокировали центральную магистраль в Мехико и фактически парализовали движение в городе.





В 2012 Лопес Обрадор тоже баллотировался в президенты — но опять проиграл.

Верховный суд Амло как-то назвал инструментом олигархии. Критикующих его интеллектуалов и прессу он клеймит «буржуями» и продажной обслугой мафии у власти.

Мексиканской демократии всего около 20 лет: первые альтернативные выборы президента в результате либерализации политического режима прошли в 2000 году. С тех пор власть в Мексике сменяется регулярно.

Однако демократические институты и разделение властей пока не слишком помогают Мексике справиться с коррупцией, бедностью и ужасающим уровнем преступности.

В рейтинге восприятия коррупции Transparency International Мексика делит 135-е место в мире с Россией, Папуа-Новой Гвинеей, Киргизией и Лаосом.

Самая же острая проблема Мексики на данный момент — это просто запредельное количество убийств.

За последние 11 лет в стране были убиты более 200 тысяч человек. В прошлом году - 30 ты ч. В последние полгода, по ходу предвыборной кампании, в Мексике были убиты 130 политиков, включая 48 кандидатов на разные посты.

1 июля — выборы не только президента, но и парламента, а также других выборных органов разных уровней. Сотни людей сняли свои кандидатуры просто из страха за свою жизнь.



