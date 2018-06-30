МИД организовало для зарубежных дипломатов и их семей фестиваль «В Беларуси как дома»

Когда точно «встречали по одёжке». Зарубежные дипломаты в этнических костюмах съехались на фестиваль «В Беларуси как дома». Светский раут в Минске организовало Министерство иностранных дел накануне Дня независимости.

Глава внешнеполитического ведомства приветствовал гостей в вышиванке. Стилизованные красно-чёрные розы в геометрическом орнаменте характерны для Новогрудского строя. Такие льняные сорочки носили на малой родине Владимира Макея – в селе Некрашевичи, недалеко от знаменитого местечка Мир. А в мире глобальном именно традиционная одежда – генетический код нации. К примеру, сари сразу ассоциация с Индией. Современную моду трудно представить без самобытных элементов культуры. Свои разработки сегодня показали отечественные дизайнеры. Согласно толковому словарю, быть «аутентичным» – значит быть подлинным или реальным.

Дипломами отечественного МИДа отмечены участники международного конкурса «Цвета и символы моей Родины» – рисовали дети сотрудников посольств. Общение друзей Беларуси «без галстуков» продолжилось дегустацией кухонь пяти континентов. Весьма популярным оказался «народный стол» Италии. Паста – само собой. Особый вкус празднику придал новый шоколад «Президент. Эксклюзив», разработанный по поручению Александра Лукашенко.