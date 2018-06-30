ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД организовало для зарубежных дипломатов и их семей фестиваль «В Беларуси как дома»

01.07.2018 16:26 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Когда точно «встречали по одёжке». Зарубежные дипломаты в этнических костюмах съехались на фестиваль «В Беларуси как дома». Светский раут в Минске организовало Министерство иностранных дел накануне Дня независимости.

Глава внешнеполитического ведомства приветствовал гостей в вышиванке. Стилизованные красно-чёрные розы в геометрическом орнаменте характерны для Новогрудского строя. Такие льняные сорочки носили на малой родине Владимира Макея – в селе Некрашевичи, недалеко от знаменитого местечка Мир. А в мире глобальном именно традиционная одежда – генетический код нации. К примеру, сари сразу ассоциация с Индией. Современную моду трудно представить без самобытных элементов культуры. Свои разработки сегодня показали отечественные дизайнеры. Согласно толковому словарю, быть «аутентичным» – значит быть подлинным или реальным.

Дипломами отечественного МИДа отмечены участники международного конкурса «Цвета и символы моей Родины» – рисовали дети сотрудников посольств. Общение друзей Беларуси «без галстуков» продолжилось дегустацией кухонь пяти континентов. Весьма популярным оказался «народный стол» Италии. Паста – само собой. Особый вкус празднику придал новый шоколад «Президент. Эксклюзив», разработанный по поручению Александра Лукашенко. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Когда точно «встречали по одёжке». Зарубежные дипломаты в этнических костюмах съехались на фестиваль «В Беларуси как дома». Светский раут в Минске организовало...
 
Новости дня
Новости разные
 
​Автобус с белорусскими туристами перевернулся на востоке Грузии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика