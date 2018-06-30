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​Новый самолёт Embraer-195 появился у флота «Белавиа»

01.07.2018 16:26 — Разное | ОНТ  
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Новый самолёт Embraer-195 приобрела «Белавиа», сообщает белорусская авиакомпания.

Самолёт Embraer-195 с завода-изготовителя в Бразилии приземлился в Национальном аэропорту Минск. Воздушное судно рассчитано на перевозку 107 пассажиров. Его планируется использовать почти на всех рейсовых маршрутах белорусской авиакомпании. 

Самолёт прибыл в рамках договора, подписанного «Белавиа» и бразильской авиастроительной компанией Embraer. Это третий по счёту самолёт, поставленный Embraer, для белорусской авиакомпанией, которая приобрела самолёты в собственность за счёт средств кредитования Банка развития Беларуси и Бразильского банка развития (BNDES).

 
Теги: Минск
 
 
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Новый самолёт Embraer-195 приобрела «Белавиа», сообщает белорусская авиакомпания.
 
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