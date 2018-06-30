|
Новый самолёт Embraer-195 появился у флота «Белавиа»
Новый самолёт Embraer-195 приобрела «Белавиа», сообщает белорусская авиакомпания.
Самолёт Embraer-195 с завода-изготовителя в Бразилии приземлился в Национальном аэропорту Минск. Воздушное судно рассчитано на перевозку 107 пассажиров. Его планируется использовать почти на всех рейсовых маршрутах белорусской авиакомпании.
Самолёт прибыл в рамках договора, подписанного «Белавиа» и бразильской авиастроительной компанией Embraer. Это третий по счёту самолёт, поставленный Embraer, для белорусской авиакомпанией, которая приобрела самолёты в собственность за счёт средств кредитования Банка развития Беларуси и Бразильского банка развития (BNDES).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый самолёт Embraer-195 приобрела «Белавиа», сообщает белорусская авиакомпания.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)