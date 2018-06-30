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Прогноз погоды на 2 июля: оранжевый уровень опасности

01.07.2018 16:07 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 2 июля из-за сильных дождей.

Прогноз погоды на 2 июля: оранжевый уровень опасности

Фото БЕЛТА

В понедельник прогнозируется облачность, ночью и утром по западной половине, днем в отдельных районах республики ожидаются сильные дожди. Местами возможны грозы.

Ветер будет переменных направлений 5-10 м/с с порывами до 14 м/с, в отдельных районах — до 20 м/с. Температура ночью понизится местами до плюс 6 градусов. Днем воздух прогреется до 10-16 градусов.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

 

 
 
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 2 июля из-за сильных дождей. В понедельник прогнозируется облачность, ночью и утром по западной
 
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